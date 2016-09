Planerne om en højbro over noget af Danmarks smukkeste natur, Gudenådalen, er i den endelige Silkeborgmotorvej endt med denne mere naturvenlige lavbro lige før Silkeborg by.

Lokal borger sendte omstridt motorvej i mål til sidst

Dermed sættes der endeligt punktum for 20 års ballade om byggeriet af motorvejen mellem Aarhus og Herning, som der ellers tilbage i 1993 var politisk enighed om.

Enighed var der dog ikke, om hvordan motorvejen midtvejs skulle passere Silkeborg. Derfor byggede man først en "molbomotorvej", som i nu mange år har haft et hul i midten.

- Nogle har kaldt det "the missing link". Men i takt med at resten stod færdig, blev det stadigt tydeligere, at der manglede den afgørende stump, siger projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet.

Først i 2008 kom en politisk aftale om linjeføringen ved Silkeborg i hus. Men inden da havde silkeborgenserne været i flæsket på hinanden, mens Danmarks Naturfredningsforening truede med retssag ved EF-Domstolen.

Også daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens forkærlighed for roture på Gudenåen blev en vigtig joker i spillet.

For statsministeren skar igennem til sidst, da borgerne sloges om enten en dyr tunnelløsning under byen eller en billigere, men miljømæssigt bekymrende højbro hen over den fredede, naturskønne Gudenådal.

Midt i balladen kastede den lokale ingeniør Jacob Løchte et columbusæg i kurven, som skånede Gudenådalen. Det blev hans forslag, der med støtte fra statsministeren slog alle eksperterne af banen.

- Det mest glædelige ved historien er måske, at demokratiet faktisk virker. En borger kan vende tingene. Det kan andre tænke over. Giv ikke op, fordi du møder modstand, siger Jacob Løchte i dag.

Silkeborgmotorvejen er den første, der er anlagt gennem et eksisterende byområde. Det har gjort den til landets formentlig dyreste med 6,6 milliarder kroner for i alt 29 kilometer.

Vejen sparer pendlere for 12 minutter hver vej, dog mere i myldretiden.