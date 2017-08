Lokal EL-spidskandidat beklager udtalelse om IS og zionister

- Det er da almindelig kendt, at zionisterne har været dybt involveret i IS (Islamisk Stat, red.).

Fredag aften beklager Niels Rolskov udtalelsen, der kom som et forsvar for en lokal politiker fra Ishøj, der blev ekskluderet fra Socialdemokratiet for samme synspunkt.

Men den udtalelser vil han nu beklage.

I en pressemeddelelse udsendt fredag aften af Enhedslisten i Køge er Niels Rolskov citeret for at sige:

- Det skal stå helt klart, at jeg aldrig hverken har sagt, skrevet, endsige ment, at Israel har stået bag oprettelsen af IS.

- Jeg beklager udtalelsen og tager kritikken til mig.

Bestyrelsen for partiets afdeling i Køge understreger i pressemeddelelsen og over for Ritzau, at man stadig agter at have Niels Rolskov som spidskandidat ve det kommende kommunalvalg.

I sit opslag skrev Niels Rolskov også:

- For et par år siden blev endog en israelsk general taget til fange i Irak, hvor han trænede IS krigere, så det er da højst besynderligt at ekskludere en mand for den slags udtalelser???

Den oplysning vil Niels Rolskov ikke længere stå ved.

- Jeg har fået forelagt oplysninger, der viser, at min henvisning til den tilfangetagne "general" ikke holder vand, siger han i pressemeddelelsen.

Det har fredag aften ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Niels Rolskov selv.