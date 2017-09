Loft på børnecheck er to børns-politik, mener Red Barnet

- Vi ser det klart som en politik, der opfordrer til ikke at få flere børn. Det er en to-tre børns-politik fra regerings side. Det vil ramme familiens samlede økonomi, hvis der kommer flere end to børn, så det bliver en straf for alle børn i familien, siger hun.

Udtalelsen kommer som reaktion på regeringens forslag i forbindelse med finanslovsudspillet. Her lægges der op til, at de to første børn i en familie får fuld børnecheck, det tredje barn får 75 procent af beløbet, men fra barn nummer fire og derefter er der ingen penge at hente.

Børne- og ungeydelsen, der populært kaldes børnepenge eller børnecheck, udbetales hvert kvartal, og beløbet afhænger af barnets alder.

Den højeste sats på næsten 4500 kroner per kvartal fås, når barnet er 0-2 år. Den laveste sats på næsten 2800 kroner per kvartal fås, når barnet er 15-17 år.

Hvis loftet bliver indført, bliver det problematisk for de familier, der er afhængige af børnechecken, mener Kirsten Lund Larsen.

- Det bliver ikke billigere, bare fordi det er barn nummer fire. De børn skal også kunne gå til fritidsaktiviteter, til børnefødselsdage og have venner på besøg. Det er alt det, der er med til, at man kan fungere som kammerat, siger hun.

Hun mener, at det ikke kun er barn nummer fire og opefter, der bliver påvirket af loftet, fordi man deler lige i familien. Dermed vil hele familien kunne mærke, hvis de støder mod loftet.

Loftet estimeres at kunne frigive 400 millioner kroner. Da det er en del af finanslovsudspillet, er det endnu usikkert, om det kan samle flertal.