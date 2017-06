Lørdag skal førere af droner have dronetegn

Fra næste måned er det ikke længere alle, der må styre en drone, hvis den flyver rundt udenfor byområder. Fra og med 1. juli skal man have et dronetegn, før man tager styringen med en drone.

Styrelsen har en sendt en bekendtgørelse ud. Den definerer, hvad førere af en drone har ansvar for og skal have i orden, før man sender sit udstyr på vingerne.

Kravene inkluderer, at ejere af en drone skal være registreret hos staten. Ønsker man at føre en drone, skal man bestå en teoriprøve med 12 spørgsmål for at få et dronetegn.

Ejeren af dronen har ansvaret for forsikring af dronen.

Reglerne fra styrelsen beskriver også, hvor og hvordan dronerne må flyve. Det står tydeligt, at det er enhver dronefører, som har ansvaret for at de regler bliver overholdt.

En af reglerne betyder en slags vigepligt. Hvis bemandede luftfartøjer nærmer sig, skal dronerne straks afbryde deres flyvning. Desuden må droner ikke flyve så tæt, at de kan flyve ind i hinanden.

Ligesom ved tidligere regelsæt er en række områder undtaget fra droneflyvning. Det gælder blandt andet industriområder samt sportspladser og havneområder.

Et andet sted, hvor det ikke er tilladt at flyve, er byområder.

Her skal dronen have et professionelt formål, ligesom føreren skal have et dronebevis. Det har været muligt at få et sådan bevis siden september sidste år. Har man sådan et, behøves et dronetegn ikke.

Skulle personer lide skade eller unødig ulempe som følge af droneflyvning, betyder de nye regler også, at det er føreren af dronen, som er ansvarlig.

Reglerne gælder for droner, der vejer under 25 kilo. Droner på under 250 gram med en hastighed på under 50 kilometer i timen er undtaget fra nogle af reglerne.

Ejere af modelfly kan med fordel undersøge reglerne grundigt. De gælder nemlig også for dem.