Løkkes indirekte undskyldning for skatterod: Vi tager ansvar

Det erkender statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag i forbindelse med præsentationen af regeringens plan for endnu en omorganisering af Skat.

Men danskerne får ikke nogen uforbeholden undskyldning fra statsministeren for de mange milliarder kroner, som fejlagtige it-systemer, centralisering og nedskæringer i Skat har kostet fælleskassen i de senere år.

- Vi har et medansvar for de ting, der er gået godt. Og for de ting, der er gået dårligt.

- Der er noget tillid, der er svigtet. Det har jeg også et medansvar for, siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

- Den bedste undskyldning, man kan give er at tage ansvar for at rette op på de fejl og mangler, der er. Det gør vi nu, og så nedsætter vi en kommission, der skal undersøge, hvem der har ansvar for hvad, siger Lars Løkke Rasmussen.

I alt ni politikere fra både Venstre, Socialdemokratiet, SF og De Radikale har haft posten som skatteminister i de år, hvor tingene for alvor er gået skævt for skattevæsnet.

Lars Løkke Rasmussen fastholder dog, at det var en rigtig beslutning at samle skattevæsnet hos staten, selv om regeringen med sin nye plan nu flytter styrelser ud fra København:

- Må jeg ikke lige først anholde, at der skulle være foretaget et eksperiment eller truffet nogle historisk forkerte beslutninger. Det var en klog beslutning, der blev truffet i starten af dette årtusind, hvor man samlede skattevæsnet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han fremhæver blandt andet, at danskerne via NemID let kan tjekke og ændre deres skatteoplysninger:

- Vi har det mest digitaliserede skattevæsen i verden. Vi har en mulighed for at rette nemt i vores årsopgørelser. Det misunder mange os.

- Men vi har også nogle åbenlyse udfordringer. Det rydder vi op i nu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser, at regeringen med nedlæggelsen af Skat og opsplitningen i syv selvstændige styrelser risikere at skabe et nyt indviklet bureaukrati, der kan give problemer med inddrivelsen af skat fra borgere og virksomheder.

Regeringen mener tværtimod, at opdelingen i mindre styrelser vil give ledere og medarbejdere en klare ansvarsfordeling.

Opgøret om ansvaret for Skat er dog ikke slut. Efter længere tids tøven har et politisk flertal på Christiansborg besluttet at nedsætte en kommission, der skal undersøge sagen.

Politikerne forhandler dog fortsat om, hvad kommissionen præcist skal undersøge - og ikke mindst, hvor hurtigt.