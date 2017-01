Løkkes folk kæmper med at forstå Trumps indrejseforbud

Det er endnu for tidligt at forstå rækkevidden af amerikansk indrejseforbud, siger statsminister Lars Løkke.

Der er risiko for, at omkring 57.000 personer i Danmark ikke kan rejse ind i USA.

Danske embedsmænd arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde ud af, hvad det konkret kommer til at betyde, at USA har indført et midlertidigt indrejseforbud.

Men danske statsborgere skal betegnes som danske statsborgere uanset hudfarve, fødested eller religion, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag efter spørgetimen i folketingssalen:

- Vi har den helt grundlæggende forventning til USA, at danske statsborgere bliver betragtet som danske statsborgere. Uanset om de er medlem af folkekirken, er ateister eller konverteret til islam.

Ifølge Danmarks Statistik risikerer 57.424 personer, at de ikke vil kunne rejse ind i USA under landets midlertidige indrejseforbud for personer fra syv specifikke lande.

Det er det antal personer, som samlet set har et statsborgerskab i et af de syv lande på listen.

Det drejer sig om Syrien, Iran, Irak, Somalia, Libyen, Yemen og Sudan.

Ifølge statsministeren arbejdes der dog stadig på at finde ud af, hvad det endelige tal er, og hvad den amerikanske udmelding betyder.

- Vi arbejder med de amerikanske myndigheder for at forstå rækkevidden af det her og sætte de her synspunkter igennem, siger Løkke og henviser til Udenrigsministeriet for yderligere spørgsmål.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har fra officielt hold kritiseret præsident Trumps beslutning om at indføre indrejseforbuddet og kaldt det uklogt.

Den udmelding bakker statsministeren tirsdag op om.

- Ingen skal efterlades med en usikkerhed om, hvad den danske prioritet er, og hvad vi gerne vil, siger Lars Løkke Rasmussen.