Løkke vil ikke forklare skatteregnestykke til Folketinget

Det fastslår han i et svar til Folketingets finansudvalg.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil ikke møde op til et samråd om sine udtalelser til DR om, at en HK'er får relativt mest ud af regeringens skatteudspil.

Udvalget havde bedt ham om at komme i samråd om, hvorvidt det var sandt, da han i et interview sagde, at en HK'er vil være blandt dem, der får mest ud af forslaget. Relativt set.

Siden har det nemlig vist sig, at regeringens regnestykke kun hænger sammen, hvis man antager, at en HK'er har samme husleje som en direktør. Ellers er det direktøren, der får mest ud af forslaget.

Både i kroner og relativt, altså i procent af den disponible indkomst.

Men det er finansminister Kristian Jensen (V), der skal svare på Folketingets spørgsmål i sagen, fastslår Løkke i sit svar til udvalget.

Også selv om det altså var statsministeren selv, der i et interviewet med DR bragte den siden hen så omdiskuterede HK'er på bane.

- Det forhold, at jeg har udtalt mig til pressen om en given sag på en anden ministers område, indebærer således ikke, at spørgsmål fra Folketinget om denne sag skal besvares af mig, skriver Løkke.

Han påpeger, at det altid er sådan, at det er den ansvarlige fagminister, der svarer på Folketingets spørgsmål.

Finansudvalget har allerede kaldt Kristian Jensen i samråd om skatteudspillet.

Det sker relativt ofte, at en statsminister bliver kaldt i samråd, men ret sjældent, at en statsminister faktisk møder op til samråd.