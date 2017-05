Løkke vil bevare grænsekontrol indtil EU's kontrol virker

- Så længe EU ikke kan kontrollere de ydre grænser, så beholder vi, desværre, en slags intern grænsekontrol. Det er en skam. Især fra et nordisk synspunkt, siger Lars Løkke Rasmussen:

- Vi har haft nordisk passamarbejde i over 60 år. Derfor er det et tilbageslag, at vi af gode grunde måtte indføre grænsekontrol. Jeg er meget glad for, at Sverige har fjernet identitetskontrol i Øresundsregionen.

Sverige fjernede for nylig kontrollen af passagerer, som blev gennemført i Kastrup Lufthavn. Men svenskerne fastholder paskontrollen i Sverige.

EU har forlænget grænsekontrollen i et halvt år for Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Østrig.

Norge og Island står udenfor EU, men er med i Schengenaftalen, som regulerer EU's ydre grænser. Derfor håndhæver Norge og Island EU's ydre grænsekontrol.

- Hvis Schengen-samarbejdet i EU skal fungere, så må vi lave en aftale om grænsekontrollen. Det omfatter også flygtninge. Derfor arbejder vi så hårdt under Maltas formandskab, siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

- Det er svært, ja, men det må gøres. EU må vise, at vi fungerer, som vi bør. Det er ikke nogle EU-landes ansvar. Det er alle EU-landes ansvar. Vort mål er at finde en aftale med alle EU-lande.

Sverige har ifølge Løkke fjernet id-kontrollen, fordi der kommer færre flygtninge og migranter. Det skyldes blandt andet EU's aftale med Tyrkiet, mener han.

- EU må styrke samarbejdet om bedre grænsekontrol, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.