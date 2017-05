Løkke varsler skattelettelser i top og bund

- I efteråret vil regeringen fremlægge et skatteudspil, hvor vi vil sænke skatten. I bunden, fordi det bedre skal kunne betale sig at arbejde end at modtage offentlig forsørgelse.

- I toppen, fordi vi skal kunne tiltrække dygtige folk til vores virksomheder, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed lægger han som ventet op til at indfri løfterne fra regeringsgrundlaget. Her fastslår VLAK-regeringen, at man vil gå efter at hæve grænsen for, hvornår danskerne skal betale topskat.

- Topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag, fordi den koster vækst og beskæftigelse. Regeringen vil fremlægge forslag, der markant mindsker antallet af danskere, der betaler topskat, hedder det i regeringsgrundlaget.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, ser dog ikke lavere topskatten som et mål for blå blok:

- Hvis der er råd til skattelettelser, så vil vi også meget gerne kigge på det. Men vi ønsker ikke at lette topskatten, sagde René Christensen tirsdag efter præsentationen af regeringens 2025-plan.

Også Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afviser blankt at lette skatten for de højeste indkomster:

- Der er altså ikke én ufaglært i Sønderjylland, der bliver dygtigere af, at der gives topskattelettelser nord for København.

- Topskattelettelserne er kun på dagsordenen af hensyn til Liberal Alliance. Og dermed regeringens fremtid. I al respekt. Danmarks fremtid er vigtigere, siger Mette Frederiksen i afslutningsdebatten.

Til gengæld tegner der sig allerede nu et flertal med DF for at lette skatten i bunden.

I forhold til bundskatten fastslår regeringen i sit regeringsgrundlag, at det ikke er rimeligt, "hvis den, der går på arbejde, tjener stort set det samme som den, der bliver hjemme med en overførselsindkomst".

- Det er også dårlig socialpolitik. Det bedste, vi kan gøre for personer uden et arbejde, er at hjælpe dem væk fra passiv forsørgelse og til selvforsørgelse.

- Så personen kan tage vare på sig selv og sine børn. Og vores samfund hænger ikke sammen, når for få skal forsørge for mange på overførselsindkomster, hedder det i regeringsgrundlaget.

Lars Løkke Rasmussen kalder det i talen en "forudsætning for fortsat fremgang", at alle, som kan, bidrager på arbejdsmarkedet.