Løkke varslede hustru om afgang som formand før skæbnemøde

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde besluttet sig for at gå af som formand for Venstre kort før et altafgørende krisemøde i Odense i juni 2014.

Det fortæller han i et interview med Elisabet Svane, politisk redaktør på avisen Danmark, Jysk Fynske Mediers fælles tillæg.

På vej til Odense sendte han en sms til sin hustru, der var i London, og varslede, at tiden i front for Venstre var slut, og at parret nu ville få mere tid sammen:

- Last day at the office, nu får vi mere tid. Så skal vi finde ud af, hvad vi skal bruge den til.

Flere medier, herunder Fyens Stiftstidende, erfarede op til det lange møde, at Lars Løkke ville gå af.

Og Børsen bragte en politisk nekrolog over den trængte politiker, der hang i en tynd tråd hos store dele af Venstre, efter at det kom frem, at partiet havde købt tøj til ham for 152.000 kroner.

Men partiformanden trak sig som bekendt ikke. Han ombestemte sig under et stop på motorvejscaféen "Hos Morfar" ved Ringsted.

Her mødte han opbakning fra en forbipasserende ved navn Anders Nyborg, der opfordrede Lars Løkke til at kæmpe.

- Han gjorde, at jeg tænkte: Det er også for dårligt. Jeg havde jo ikke lyst til at holde op, siger statsministeren til avisen Danmark.

Den nuværende finansminister, Kristian Jensen (V), stillede op som udfordrer til Lars Løkke, og det tætte løb endte med en aftale om et fælles formandskab frem for én formand.

En aftale, der i sidste ende kom i hus mellem Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen, Herning-borgmester Lars Krarup og partisekretær Claus Richter.