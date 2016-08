Løkke trækker på skuldrene af Liberal Alliances valgtrussel

LA lader fortsat valgtrussel hænge over Christiansborg, men det er hverdag for statsministeren, lyder det.

På et pressemøde tidligere onsdag slog partileder Anders Samuelsen (LA) fast, at han fortsat kræver fem procentpoints topskattelettelser som minimum. Ellers er partiet klar til at trække tæppet under regeringen.

Regeringens model til topskattelettelser blev præsenteret tirsdag i 2025-planen, der kigger et årti frem i tiden. Men den model afviser LA-lederen.

Dermed er fronterne trukket op forud for forhandlingerne, som indledes inden længe.

Lars Løkke Rasmussen håber, at han kan få enderne til at mødes.

- Jeg har noteret mig, at Liberal Alliance synes, at lettelser i toppen skal være større, og jeg har noteret mig, at andre partier ikke synes, at det skal være der.

- Nu har vi hørt Liberal Alliance tale om deres mærkesager, andre partier taler om andre mærkesager, sådan vil det være. Men enderne skal nå sammen til sidst, og vi har slet ikke startet forhandlingerne endnu, siger statsministeren.

For Liberal Alliance er topskattelettelser på fem procentpoint en "rød linje", men allerhelst ser partiet dog gerne en halvering af topskatten til 7,5 procent.

Under pressemødet nærmest garanterede Anders Samuelsen, at der ikke kommer et valg, "der kommer en lettelse i topskatten".