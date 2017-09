Løkke til gymnasieelever: Vi afskaffer ikke SU'en

Med sig havde Løkke udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

I debatten på omkring tre kvarter kunne eleverne stille spørgsmål til de tre partiledere. Blandt andet var der spørgsmål om SU'en.

- Vi kommer med et udspil, og det bliver formentlig engang næste år. Det er ikke med henblik på at fjerne SU'en, det er heller ikke med henblik på, at de skal bruges til topskattelettelser, siger Løkke.

- Det er med henblik på, at de penge, vi sparer, skal bruges til at løfte kompetencerne i det danske samfund, siger statsministeren.

Løkke vil forhindre situationer, hvor unge udlændinge kommer til Danmark, får en gratis uddannelse, modtager SU og forlader Danmark straks efter endt uddannelse.

Mens VLAK-regering endnu ikke har fremlagt et nyt udspil til en SU-reform, så gjorde den tidligere V-regering netop det sidste år i forbindelse med sin 2025-plan.

Samlet set ville V-regeringen hente 3,3 milliarder kroner hos de studerende.

Det skulle blandt andet ske ved at sænke SU'en med 800 kroner om måneden for studerende på videregående uddannelser.

Konkret betød forslaget, at SU'en sænkes fra 5100 kroner til 4300 kroner om måneden for studerende på videregående uddannelser. Til gengæld hæves muligheden for SU-lån til 4300 kroner.

Dermed bliver fordelingen mellem stipendie og muligt lån lige. Derudover lagde V-regeringen op til at fjerne det sjette SU-år for studerende på videregående uddannelser.

Debatten fandt sted inden regeringsseminaret i Esbjerg mandag og tirsdag. Klima og de nuværende forhandlinger om bilafgifter blev også debatteret.