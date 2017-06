Løkke til elever: Nødvendigt at I går længe i skole

Debatten har bekræftet Løkke i hans positive syn på det, han kalder Danmarks fremtid og "blomsten af Danmarks ungdom".

- Vi har den bedste ungdom, vi endnu har haft, siger Løkke efter mødet med de mange skoleelever i en have i Allinge.

- Jeg er oprigtigt glad over, hvor godt vores unge klarer sig Hvor dygtige de er, og hvor meget selvtillid de har, som de er flest.

- Men jeg er dybt bekymret over, at jeg ved, at der også er en lille gruppe, som er knækket af, og som vi bliver ved med at tabe på gulvet.

Netop den gruppe af unge, der ikke lærer at læse og skrive - ifølge statsministeren en to-tre stykker i hver klasse - er en central del af svaret på, hvorfor eleverne må finde sig i lange skoledage og nationale test.

- Hvis man sammenligner med dengang, jeres forældre gik i skole, så har vi tabt noget der ligner et helt års undervisning, blandt andet fordi en time kun er 45 minutter, forklarer statsministeren.

- Jeg har ikke mødt en eneste ung i Danmark, for hvem det ikke ville være fedt at blive lidt dygtigere.

Statsministeren er dog med på, at de længere skoledage, der blev indført med den seneste skolereform, stiller krav til skolerne.

Det er ikke alle steder, at der er kommet tilstrækkelig leg og bevægelse ind i skoledagen, medgiver han. Men det får ham altså ikke til at vende om og afkorte skoledagen igen.

På havestolene under de gamle frugttræer i Allinge fredag formiddag var det dog ikke lige til at mærke, at de unge ikke lærer nok.

Og den lærer, der inden arrangementet formanede sine elever på første række om "at se lidt vågne ud", kunne tage det helt roligt.

Ud over flygtninge og lange skoledage blev der blandt andet spurgt om globalisering, stemmeret til 16-årige, og hvorfor elever, der dropper ud af gymnasiet, skal vente, før de kan starte på en erhvervsuddannelse.

Det sidste kunne Løkke faktisk ikke svare på. Men han lovede at undersøge sagen nærmere.

- Det driver ind i det, jeg gerne vil. Nemlig at sikre, at de unge kommer godt i vej, siger Løkke.

Og hvad laver en statsminister så egentlig? Ifølge Løkke går det meste af arbejdstiden med at holde møder og læse papirer. Derfor er det vigtigt at sørge for at komme ud i "den virkelige virkelighed", mener han.