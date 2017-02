Artiklen: Løkke til Pia K.: Du har forandret dansk politik for altid

I en tale til Pia Kjærsgaard roser statsministeren fødselaren for at have været forud for sin tid.

Ordene falder under statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) tale til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), der torsdag fejrer sin 70-års fødselsdag ved en reception på Christiansborg.

Pia Kjærsgaard er ægte, ordentlig og god til at sætte andre på plads.

- Når du ser tilbage på livet og karrieren, har du en del at fejre, indleder Løkke sin tale.

- Da du trådte ind ad døren, blev dansk politik forandret for altid.

Det halve af kongeriget synes at være mødt op i Fællessalen i Folketinget, hvor vinglas klirrer, fødselarens ansigt er præget ind i en stor isskulptur - og gæsterne kan tage en fingerfrikadelle.

Og der er en grund til, at så mange er mødt op, konstaterer Løkke:

- Jeg har som alle mine kolleger her på Christiansborg stor respekt for dig. Det ved du. Det er ikke fordi, vi er enige om alt. Men politik er at samarbejde på tværs af uenigheder.

- Du har været forud for din tid - både i Danmark, Europa og resten af verden. Du satte bedre end andre ord på de bekymringer, globaliseringen skaber hos mange mennesker, siger Løkke.

- Det danske samfund er meget mere modent over for at diskutere de svære emner, og det er ikke mindst din fortjeneste.

Statsministeren bruger også lejligheden til at knytte en kommentar til den spirende alliance mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Med en slet skjult henvisning til den tidligere S-statsminister Poul Nyrups stueren-bemærkning siger Løkke:

- Nu kan man ikke bare været i stue sammen - man kan også sidde i samme sofa.

- De, der dengang manglede respekt for dig, dit parti og dine vælgere, de har nu fået respekt.

Det har ikke været omkostningsfrit at være en af dansk politiks mest omstridte profiler i så mange år, konstaterer Løkke:

- At det skal være nødvendigt med PET-vagter alene på grund af det, man siger, det er mere end trist.

Dagens fødselar nåede at hilse på så mange gæster, at hun - måske også til ære for de mange fremmødte fotografer - måtte ryste sin trætte hilse-hånd.