Løkke stopper kystmøller mod politisk flertal

Regeringen dropper kystnære havvindmøller i 2025-planen.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), selv om et flertal med De Konservative og venstrefløjen kræver fortsat støtte som led i energiforliget.

- Det er rigtigt, at vi foreslår, at man dropper de kystnære møller. Vi synes ikke, at det er den billigste måde at få vedvarende energi på. Plus - for nu at sige det, som det er - det er ikke noget kønt syn, siger Lars Løkke Rasmussen.