Løkke stiler efter snarlige forhandlinger om brexit

Men premierminister Theresa May vil klokken 13.30 dansk tid gå til dronningen for at meddele, at hun vil danne regering.

Det står endnu ikke klart, hvordan Storbritanniens regering fremover vil se ud, efter at briterne torsdag var til valg.

- Jeg ser frem til at arbejde med den nye britiske regering, når den er blevet dannet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et kort pressemøde i Statsministeriet.

Han tilføjer, at han håber, at Storbritannien og EU hurtigt kan komme i gang med forhandlingerne om briternes udtrædelse af EU.

- Jeg håber, vi vil være i stand til meget snart at komme i gang med de svære forhandlinger om briternes exit fra EU, siger Løkke.

- Vi vil gerne opnå en god og fair aftale for både EU og Storbritannien i løbet af de næste to år, tilføjer han.

Samme melding kommer fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, på et pressemøde i Prag:

- For EU-Kommissionens vedkommende kan vi indlede forhandlinger i morgen tidlig klokken 9.30.

Theresa May og hendes konservative parti har mistet det absolutte flertal i det britiske parlament.

Ifølge flere medier har det protestantiske Demokratiske Unionistparti i Nordirland erklæret sig parat til med dets ti mandater at støtte en konservativ regering.

Dermed når May over de 326 mandater, der sikrer et flertal.

- Både Polen og Danmark er kede af, at Storbritannien forlader EU. Vi mister en stærk, ligesindet partner, og vi andre må stå endnu tættere sammen, siger Løkke på pressemødet henvendt til Polens premierminister, Beata Szydlo.

Hun er fredag på officielt besøg i Danmark og skal ud over statsministeren mødes med en række danske investorer og virksomheder.

- Som politiske ledere er det vores opgave at facilitere vækst og jobskabelse og adressere unødvendige barrierer for handel og investeringer mellem vores to lande, siger Lars Løkke Rasmussen.