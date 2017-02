Løkke skal forsøge at vinde støtte til særaftale om Europol

Derfor mødes statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag med en række nøgleaktører i EU, når han rejser til Strasbourg for at sikre opbakning til en aftale.

- Hvis vi skal få bolden i mål, og det skal vi, kræver det, at mange aktører spiller med, siger han i en meddelelse.

Statsministeren skal mødes med blandt andre kommissionsformand Jean-Claude Juncker og formanden for EU-Parlamentet, Antonio Tajani.

Desuden mødes han med formændene for de fire største grupper i EU-Parlamentet, når han gæster parlamentets plenarsamling.

EU-Parlamentet ventes tirsdag at give grønt lys til at forsætte processen med at sikre dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde.

Allerede dagen efter ankommer statsministeren for blandt andet at tage hul på næste skridt, som på sigt er den endelige opbakning fra parlamentet.

Det er ikke et formelt krav, at parlamentet godkender en dansk Europol-aftale. EU-Parlamentet skal blot høres. Men den parlamentariske godkendelse kan ses som et vigtigt politisk signal.

Europol overgår 1. maj til et nyt europæisk retsgrundlag.

Det betyder, at Danmark på grund af retsforbeholdet ikke længere kan deltage som kernemedlem i EU's retlige samarbejde.

- Derfor mødes jeg onsdag med nøgleaktører i EU, der kan være med til at sikre særaftalen for Danmark.

- Regeringen kæmper med næb og kløer for, at vi fortsat kan være tilknyttet Europol, så Danmark aldrig bliver et helle for kriminelle, siger statsministeren i en skriftlig kommentar.

Den danske særaftale skal vedtages inden 1. maj, hvor Danmark udtræder af Europol.

Som eksternt samarbejdsland kan Danmark ikke bevare sin nuværende direkte adgang til at søge i Europols databaser.

I stedet er håbet, at dansk politi døgnet rundt kan bede ansatte i Europol om at foretage søgninger på Danmarks vegne.