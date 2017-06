Løkke ser optimistisk på fremtiden: Danmark står bomstærkt

Regeringen har kæmpet med at opnå forståelse blandt vælgerne for, hvorfor den vil gennemføre en række reformer som for eksempel at sende danskerne senere på pension.

De offentlige finanser er holdbare, når man ser fremad, og der er ikke et akut reformbehov, har overvismanden sagt.

Og det gør det sværere at skabe en forståelse og politisk flertal for, at borgerne skal give afkald på en række goder ifølge regeringen.

Nu slår statsministeren selv fast, at det går godt i Danmark.

- For at sige det ligeud, så går det med en anden af mine forgængeres - Poul Schlüter - ord "ufatteligt godt" i Danmark.

- Vores økonomi er sund, og for første gang siden Frederik den Sjette var enevældig konge, er Danmark fri for gæld i fremmed valuta.

- Kort sagt: Danmark står bomstærkt, siger han.

Han peger på, at der er partier i Folketinget, som argumenterer for, at Danmark ikke skal have et ensidigt fokus på vækst, og at vækst ikke er alt.

- Jeg er enig i, at vækst alene for vækstens skyld dybest set er ligegyldig. For pengene i sig selv betyder ingenting. Det er, hvad vi kan gøre med pengene, der tæller.

- Uden vækst - ingen velstand. Uden velstand - ingen velfærd. Så enkelt er det. Fordi vækst skaber muligheder for en bedre fremtid. For alle, siger statsministeren.

Alt var ikke bedre i gamle dage, mener han. Da Anker Jørgensen var statsminister, kæmpede han gennem ti år med oliekrisen og en økonomisk krise.

Siden har Danmark oplevet vækst, hvilket har givet travle børnefamilier en nyere bil eller en ekstra ferierejse.

- Det er ene og alene muligt, fordi Danmark er blevet et rigere samfund. Og fordi den fremgang er kommet alle til gode.

- Det er ikke pengene i sig selv. Men fordi de giver flere og bedre muligheder til os danskere, end vi ellers ville have haft, siger han.