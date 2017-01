Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var selv med til at oprette de fem regioner i 2007. Her 10 år efter understreger han, at de fortsat er til diskussion.

Løkke sår fortsat tvivl om regionernes fremtid

For 10 år siden var Lars Løkke Rasmussen (V) som indenrigsminister med til at omdanne de 14 amter til fem regioner.

I valgkampen i 2015 varslede Venstre, at regionerne ville få denne valgperiode til at levere på syv mål, som partiet fremsatte.

- Når man ikke de mål, så har vi paratheden til at organisere vores sundhedsvæsen på en anden måde, sagde Lars Løkke Rasmussen dengang på et pressemøde.

- Jeg siger ikke, at regionerne skal lukkes, men det er vigtigt at lægge pres på dem.

I den nye lykønskningsvideo understreger Løkke, at regionerne "trods usikkerheden" har grebet ansvaret og taget fat i udfordringerne.

- Og der er ingen tvivl om, at det danske sundhedsvæsen er blevet meget bedre, end det var. Nu er udfordringen at holde fast og blive ved med at løfte kvaliteten, siger Løkke.

Op til valget meddelte alle de øvrige blå partier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at de ønskede regionerne nedlagt.

LA's daværende politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll, forudså i Politiken, at regionerne ville blive nedlagt, hvis flertallet blev blåt. Siden er han som bekendt blevet økonomi- og indenrigsminister.

Danske Regioner får også en lykønskning med på vejen af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der kalder den fri og lige adgang til sundhed for "selve kronjuvelen i det danske velfærdssamfund":

- Hvis der er en enkelt ting, der er lidt træls for jer derude, så er det i mine øjne, at vi har en regering, der bliver ved med at sætte spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have jer, siger Mette Frederiksen.

- Vores holdning kender I: Selvfølgelig skal vi have regioner og folkevalgte til at sikre vores sundhedsvæsen også i fremtiden. Jeg håber, at regeringen bliver overbevist om det.

Ud over at erstatte amterne med regioner omdannede kommunalreformen også landets 279 kommuner til de nuværende 98 kommuner 1. januar 2007.