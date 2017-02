Løkke ryster på hovedet af S-udspil om jobcentre sydpå

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er ikke videre imponeret af de syv forslag, Socialdemokratiet tirsdag har lagt frem. Forslagene skal ifølge partiet sikre, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for.

- Der er selvfølgelig nogle gode elementer. Og der er overskrifter, vi allerede arbejder med, siger Løkke.

- Fordi vi har jo allerede, inden den her pamflet fra Socialdemokratiet, aftalt med arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og fagforeninger, red.), at vi skal tage hele diskussionen om efter- og videreuddannelse op.

- Så det er aftalt. Ligesom det også er aftalt, at det er klogt, at vi venter på, at overenskomstforhandlingerne kommer på plads.

Statsministeren mener dog også, at dele af udspillet "flagrer", siger han.

Han henviser til idéen om, at Danmark åbner jobcentre i sydeuropæiske lande for at tiltrække højtuddannede til de brancher, hvor der mangler arbejdskraft.

- Vi skal åbenbart tage ud og rekruttere bulgarere og rumænere. Samtidig med at vi gør det sværere at komme hertil for folk fra Australien og New Zealand. Det har jeg svært ved at se den store logik i, siger Løkke.

Han påpeger, at Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti har gennemtvunget skrappere krav til udlændinge fra lande uden for EU, der ønsker at komme til Danmark for at arbejde.

Regeringen har ikke selv noget erhvervsrettet vækstudspil på vej, må man forstå på statsministeren. Regeringen koncentrerer sig om en større reform af boligbeskatningen, forklarer han.

- Vi arbejder løbende på at skabe bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, siger han.

- Det er sådan set også derfor, vi lige har vedtaget en finanslov, som rummer det største enkeltstående vækstbidrag til dansk erhvervsliv, som man vel har set i en generation. Nemlig afskaffelsen af PSO.

PSO er en afgift, som elkunderne betaler baseret på deres forbrug. Pengene fra afgiften går til at støtte vedvarende energi. Afgiften afskaffes gradvist frem til 2022.