Løkke på Macron-møde: Vi skal kæmpe for Parisaftalen

Det var egentlig Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der først brugte ordene som et svar på USA's præsident, Donald Trumps, beslutning om at trække USA ud af Parisaftalen.

- Let's make the Planet great again.

Men onsdag var det statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som tog omskrivningen af Donald Trumps valgslogan "Let's make America great again" til sig, da han mødte Emmanuel Macron i Paris.

Her kom Løkke med en opfordring til, at Danmark og Frankrig bør stå sammen og kæmpe for klimaet efter Trumps udmelding.

- Det er afgørende, at vi står sammen og leverer på de løfter, vi har givet. Vi har brug for en ambitiøs implementering af Parisaftalen.

- Jeg vil gerne forsikre den franske præsident om, at Danmark og de nordiske lande vil stå sammen med Frankrig i denne sag. Vi vil overholde vores løfter til fremtidige generationer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udmeldingen kommer få dage efter, at Lars Løkke Rasmussen på grundlovsdag vakte opsigt med en for en dansk statsminister usædvanlig hård kritik af Donald Trump for at svigte Parisaftalen.

- I sidste uge så vi et forstemmende eksempel på, hvordan globalt lederskab kan sættes over styr, lød det på grundlovsdag fra Løkke med henvisning til Trumps beslutning.

Ud over klima vil samtalen med Emmanuel Macron fokusere på EU-samarbejdet, økonomiske reformer og sikkerhed. Det siger Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med mødet med Macron i Élysée-palæet.

Ligesom den danske regering er Emmanuel Macron fokuseret på at reformere EU indefra for at styrke det europæiske samarbejde og befolkningernes opbakning til det.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Frankrig under Macrons lederskab vil bringe ny energi til diskussionerne om EU's fremtid, siger Lars Løkke Rasmussen.

I lyset af Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU er det nu mere vigtigt end nogensinde før, at de 27 EU-lande står sammen. Det mener den danske statsminister:

- Vi skal have et sikkert og åbent Europa, som leverer mærkbare resultater på de emner, som betyder mest for befolkningerne. Det er vækst, beskæftigelse, sikkerhed og migration, siger Løkke.

Han brugte samtidig sin tale foran Élysée-palæet til at støtte Macrons dagsorden om reformer af det franske arbejdsmarked.

Det er notorisk svært at komme igennem med reformer i Frankrig. Her har fagforeninger og befolkningen tradition for voldsomme protester.

Men reformer er nødvendige, hvis der skal skabes vækst og nye job, mener Løkke:

- Jeg ved, at præsident Macron er meget ambitiøs på det område, og det hilser jeg velkommen.

- Danmark har stor erfaring med arbejdsmarkedsreformer, og de resultater, vi har opnået, er kommet gennem fortsatte reformer siden 90'erne. Vi deler gerne vores erfaringer med andre, siger Lars Løkke Rasmussen.

Løkke og Macron har allerede haft lejlighed til at møde hinanden i forbindelse med Nato-topmødet i Bruxelles i sidste uge. Men det er første gang, at Lars Løkke Rasmussen har et møde alene med Macron i Paris.