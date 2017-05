Løkke opgiver at hæve pensionsalderen yderligere

VLAK-regeringen havde et mål om at hæve befolkningens pensionsalder med et halvt år fra 67 år til 67,5 år.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opgiver at hæve pensionsalderen yderligere, siger han til DR Nyheder og Jyllands-Posten.

Kovendingen sker i erkendelse af, at der ikke kan samles politisk opbakning til planerne, oplyser statsministeren.

På 20 år er levetiden for 60-årige mænd og kvinder steget med henholdsvis 4,2 år og 3,4 år ifølge Finansministeriet, skriver Jyllands-Posten.

- I dag lever vi længere, end vi regnede med, og samtidig mangler der ledige hænder. Derfor ville det være fornuftigt at justere forliget for at skabe større lighed mellem generationerne og sikre vores fremgang og velstand.

- Det er dog overordentligt svært at se, at der kan samles bred opbakning til det. Regeringen har derfor besluttet, at de planer, som vi præsenterer om en uges tid, ikke vil indeholde det element, skriver Lars Løkke Rasmussen i en mail til avisen.

Om godt en uge fremlægger regeringen sin 2025-plan. Den vil adressere, hvordan flere raske ældrefår lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Lars Løkke Rasmussen til DR Nyheder.

De seneste ændringer af pensionsalderen skete i 2006 og 2011.

De største modstandere af at hæve pensionsalderen har været støttepartiet Dansk Folkeparti og det største oppositionsparti i Folketinget, Socialdemokratiet.

Allerede i februar i år gjorde S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl det klart, at de ikke støtter tanken om at hæve pensionsalderen yderligere.

De to mødes efter planen mandag i Cirkusbygningen i København med 3F's formand, Per Christensen, til et arrangement med titlen "Jagten på en fair pensionsalder".