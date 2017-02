Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at der er kommet styr på asyltilstrømningen til Danmark. Sidste år bad 6235 personer om asyl i Danmark. Det lavere tal er med til at sikre sammenhængskraft i Danmark - og at der er penge til både ældre og en øget indsats i nærområderne, fremhæver han.

Løkke om straksopbremsning: Vi har leveret

- Vi kan i Danmark glæde os over, at vi ser et asylansøgningstal, der er så lavt, at man skal helt tilbage, til sidst jeg var statsminister for at se det tilsvarende lavt.

- Det skyldes danske opstramninger, men det skyldes også, at vi historisk har fået flygtninge, der er kommet ind via Tyrkiet. Og det er der kommet styr på. So oder so, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed lægger Løkke yderligere afstand til støttepartiet Dansk Folkepartis ønske om opstramninger.

Statsministerens udmelding kommer, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tidligere på ugen fastslog, at hun efter 40 stramninger og et fald i asyltallet nu vil fokuseres på integration.

Afsættet for udtalelserne er, at der sidste år kom 6235 asylansøgere til Danmark. Det er er et markant lavere antal end de mere end 21.000, der søgte asyl i 2015.

Løkke vil gerne have 2016-tallet længere ned. Men han ønsker ikke at opstille en konkret ambition for det årlige asyltal i Danmark:

- Jeg vil ikke stå her og sætte tal på. Vi har en ambition, og det var det, vi gik til valg på. At tallet skulle bringes ned i forhold til niveauet, da der var valgkamp.

- Det må man mildt sagt sige, ikke var muligt at indfri på den korte bane. Men siden har vi gjort det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Da valgkampen rullede i 2015 tog Venstres kampagne udgangspunkt i asyltallet i 2014.

Her søgte i alt 14.800 mennesker asyl i Danmark - næsten en fordobling i forhold til 2013, hvor tallet var 7500.

Venstres andet argument i valgkampen var, at Danmark - igen set ud fra 2014 tal - var på en femteplads over de lande, der tager flest asylansøgere per 1000 indbyggere.

Også det har nu ændret sig, så Danmark ifølge de seneste tal er nede på en 15.-plads.

Spørgsmål: Er det slut med stramninger i Danmark?

- Vi har strammet, og jeg udelukker ikke, at der skal strammes mere. Men først og fremmest handler det om, at dem der er i Danmark bliver integreret og brødføder sig selv.

- På hele den dagsorden er der meget mere, som godt kan gøres, så danskerne også oplever, at der er mere rimelighed i tingene, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udtalelserne falder på vej ind til fredagens EU-topmøde i Maltas hovedstad Valletta. Her skal EU-landenes stats- og regeringschefer diskutere, hvordan man kan bremse strømmen af migranter fra Libyen til Italien.