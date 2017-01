Løkke om ny politiskole: Vi fik den næstbedste løsning

Det siger Løkke i sin første kommentar om politiskolen, efter at det tirsdag stod klart, at den vil blive oprettet i den tidligere sygeplejeskole i Vejle.

- Havde det stået til regeringen, så havde vi givet politiet en helt ny politiskole bygget fra grunden, som kunne tage højde for fremtidens udfordringer.

- Af grunde som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti selv må redegøre for, så vil man ikke have en ny skole, og så vælger vi så den næstbedste løsning, siger Løkke til TV2 News.

Regeringen ville placere politiskolen i Herning og bygge den fra bunden. Det havde Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ovenikøbet skrevet ind i trekløverets regeringsgrundlag.

Men et nybyggeri var Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lodret imod. Det ville koste for mange penge, og der var rigeligt med muligheder for at oprette politiskolen i eksisterende bygninger, mente duoen.

Et nybyggeri med en placering i Herning var et Venstre-projekt. Det var daværende justitsminister Søren Pind (V), som i november sidste år - altså inden dannelsen af trekløverregeringen, meddele, at politiskolen skulle været et nybyggeri og placeres i Herning.

Tirsdag måtte den nuværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), så definitivt meddele, at det ikke blev tilfældet.

- Vi peger nu på Vejle, for der får vi mest for pengene, og det går hurtigt, sagde Pape.

Der skal dog mere end bare "en støvsuger" til, før skolen står klar, understregede han:

- Der skal bygges rigtig meget. Mange gør sig ikke begreb om, hvad der venter af ombygninger.

Den vestdanske politiskole bliver landets anden. Der findes allerede en i Brøndby.

Den daværende Venstre-regering vedtog i efteråret 2015 sammen med de øvrige borgerlige partier og Socialdemokratiet at oprette en politiskole i Vestdanmark.

Siden har fulgt et langt, rodet forløb, hvor mange kommuner har budt ind på opgaven. I efteråret anbefalede Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen at bygge nyt.