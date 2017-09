Løkke om militærøvelse: Vi holder øje med russerne

Rusland spiller med musklerne, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en skriftlig kommentar.

- Naturligvis har Rusland lov til at gennemføre militære øvelser. Det gør vi og vore allierede også. Forskellen er, at vi overholder de internationale aftaler om åbenhed og gennemsigtighed. Her lader Rusland meget tilbage at ønske.

- Vi skal vise russerne, at vi holder øje med dem, og derfor har vi både fly på vingerne og skibe på søen til at følge militærøvelsen de kommende dage, siger han.

Russernes øvelse Zapad 17, som betyder Vesten 17, sker i samarbejde med Hviderusland, og en stor del af aktiviteten finder sted her i "Europas sidste diktatur".

Forsvaret sender ekstraordinært et af sine challengerfly til Rønne, ligesom fregatten Iver Huidtfeldt får til opgave at patruljere i farvandet øst for Bornholm.

Statsministeren understreger, at det er vigtigt, at Nato-landene står sammen. Den transatlantiske forsvarsalliance skal tydeligt signalerer, at medlemslandene har hinandens ryg.

- Derfor sender Danmark til nytår 200 soldater til Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland og fire F-16-kampfly til Litauen for at patruljere luftrummet over Baltikum, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er i disse dage på besøg i Estland og Letland, der begge grænser op til Rusland.

Danmark er markant til stede i Baltikum, hvor der udføres daglige patruljeringer i luftrummet. Det sker for at afvise russiske fly, der kommer for tæt på grænserne.

Fra årsskiftet bliver Danmark øverstkommanderende for en af Natos to stående flåder. Det drejer sig om flåden i Nordatlanten, der også kaldes SNMG1.