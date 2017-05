Løkke om klimaaftale: Jeg kan jo ikke diktere Trump

Hvis det holder vand, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har tænkt sig at trække USA ud af klimaaftalen fra Paris, vil Danmark både være "ked af det og bekymret".

Det er ikke bekræftet fra officielt hold, at amerikanerne trækker sig fra aftalen fra 2015. På Twitter skriver præsidenten selv, at han vil komme med en endelig udmelding en af de kommende dage.

- Jeg kan jo ikke diktere ham. Jeg kan opfordre og appellere, og det gør jeg her, og det gør jeg også i en situation, hvor beslutningen ikke er truffet, må man forstå. Jeg har kun medieforlydender, siger Løkke.

Adspurgt hvad statsministeren vil gøre for at modvirke, at USA udtræder af klimaaftalen, svarer han:

- Jeg tror sådan set ikke, den amerikanske præsident er i tvivl om, hvordan kredsen af europæiske lande ser på det her - og hvad vi forventer af USA.

- Det blev senest formuleret ganske klart under G7-mødet. Og jeg har leveret det så direkte, jeg har mulighed for at levere det, nemlig under en samtale i Det Hvide Hus.

USA har også selv interesse i at leve op til aftalen, påpeger den danske statsminister. Det vil skabe vækst og arbejdspladser i USA.

- Jeg tror, de amerikanske myndigheders egne tal viser, at der kunne skabes 600.000 arbejdspladser i vindmølleindustrien, hvis man omfavnede dagsordenen, siger Løkke.

Han fortæller, at han onsdag har været i kontakt med sin svenske statsministerkollega, Stefan Löfven, for at drøfte sagen.

Men Løkke understreger, at forlydenderne om, at USA dropper ud af klimaaftalen, endnu ikke er bekræftet:

- Nu skal fokus bruges til at sende det signal, at det ser vi ikke gerne.