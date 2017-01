Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afholdte traditionen tro nytårsdag sin nytårstale. Heri gentog han regeringens planer om at sænke SU'en og hæve pensionsalderen - men ikke regeringens ambition om at sænke skatten i toppen.

Løkke nævnte ikke topskat med et ord i sin nytårstale

Dynamisk, positiv, ambitiøs og optimistisk. Sådan lyder rækken af ord, som Christina Egelund sætter på statsministerens nytårstale.

Liberal Alliances politiske ordfører hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen (V) opfordrer danskerne til at gribe fremtiden i stedet for at være bange for den.