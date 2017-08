Løkke lover afbalanceret skatteudspil med mest til HK'erne

I det skatteudspil, som regeringen præsenterer tirsdag, vil HK'erne stå til at få den største gevinst, udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) over for TV2.

- Hvis regeringen kommer igennem med sin politik, så vil dem, som tjener mest, også betale absolut mest i skat. Sådan skal det også være, siger han.

Skatteudspillet er, allerede før det er blevet offentliggjort, blevet kritiseret af økonomer og politiske modstandere for især at komme de mest velhavende til gavn.

De reaktioner er kommet, efter at Politiken er kommet i besiddelse af interne regeringspapirer.

Her fremgår det, at regeringen med det nye skatteudspil har planer om at lette skatter og afgifter med op mod 22 milliarder kroner. Det skal blandt andet ske ved at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.

Statsministeren udtaler mandag aften til TV2, at "de bredeste skuldre skal bære de største byrder".

- Men vi vil gerne sikre, at det opsving, vi er i, det ikke løber tør for arbejdskraft.

Regeringens skatteudspil vil blive fremlagt tirsdag klokken 10. Herefter kan partierne komme med indvendinger til udspillet.

- Jeg bilder mig ikke ind, at regeringen bare kommer i mål en til en med det, vi foreslår. Der er også andre partier. Vi skal give og tage, og det skal andre også gøre, siger statsministeren.

Over de kommende tre dage vil regeringen præsentere sit skatteudspil, erhvervsudspil og finanslovsudspil.

- Det, der er det helt afgørende, er, at der er en balance i det, vi foreslår over de næste tre dage.

- For vi skal opfylde mange formål på en gang, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mandag aften er medlemmerne fra de tre regeringspartier samlet på Marienborg i Nordsjælland for at diskutere de kommende dages politiske udspil.