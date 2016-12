Løkke kræver fuld åbenhed om nye ministres privatøkonomi

Boykotten skyldtes, at politikerne ikke mener, at oplysningerne ikke vedkommer andre end dem selv.

I et svar til Folketingets udvalg for forretningsordenen skriver Lars Løkke Rasmussen dog, at det er obligatorisk for alle ministre at oplyse om egne og ægtefællers eller samlevendes økonomiske interesser.

Statsministeren henviser til, at ordningen blev indført for at "skabe størst mulig åbenhed omkring ministres personlige økonomiske interesser".

Lige siden har alle ministre skullet udfylde et oplysningsskema, og statsministeren forventer, at de nye ministre gør det samme.

- Det er min forventning, at oplysningsskemaerne for de ni ministre, som blev udnævnt den 28. november 2016, og som ikke allerede var ministre på dette tidspunkt, vil blive offentliggjort på Statsministeriets hjemmeside i løbet af januar 2017, skriver Lars Løkke Rasmussen ifølge Information.

I 2014 gjorde Folketingets Præsidium det klart, at det var obligatorisk at informere Statsministeriet om økonomiske interesser.

Folketinget har dog ingen mulighed for at sanktionere mod dem, der ikke registrerer oplysningerne. Ved dannelsen af VLAK-regeringen manglede navnene på 20 borgerlige politikere i hvervregisteret.

Det drejer sig blandt andre om fire nye ministre fra Liberal Alliance og to konservative ministre.

Information har ikke været i stand til at få en kommentar fra flere af ministrene. Transport- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) skriver dog følgende i en kommentar:

- Som minister er jeg en del af regeringen, og jeg har derfor oplyst Statsministeriet om mine egne og ægtefælles økonomiske interesser, som det er gældende praksis i regeringen.