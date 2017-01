Løkke i brev til Trump: Vores venskab vil vokse

Løkke er overbevist om, at det dybe og varme venskab mellem Danmark og USA vil fortsætte under Trump.

Over 900.000 mennesker - både modstandere og tilhængere af Donald Trump - ventes at være på gaden i Washington fredag, når Donald Trump formelt indsættes som USA's næste præsident.

Det sker for at takke den afgående præsident for indsatsen og byde den nye velkommen.

Til Donald Trump sender Løkke lykønskninger og sine "allerbedste ønsker for dig, din familie og det amerikanske folk".

Løkke skriver desuden:

- Jeg ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde efter vores meget nyttige telefonsamtale i november sidste år.

- Jeg er overbevist om, at det dybe og varme venskab mellem Danmark og USA vil fortsætte med at vokse i din præsidentperiode, skriver Lars Løkke Rasmussen i brevene, der kan ses på Statsministeriets Twitter-profil.

I Barack Obamas præsidentperiode har Danmark haft et usædvanligt tæt forhold til USA. Både Lars Løkke Rasmussen og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) har besøgt Obama i Det Hvide Hus.

- Jeg er taknemmelig for, at du har bidraget til at styrke båndene mellem vores to lande endnu mere, skriver Lars Løkke Rasmussen i sit brev til Obama.

Sidste år deltog Lars Løkke Rasmussen som den fjerde danske statsminister siden Anden Verdenskrig i en såkaldt State Dinner i det Hvide Hus.

Spørgsmålet er, om det forhold vil fortsætte under Donald Trump, der blandt andet har lagt pres på de europæiske lande - herunder Danmark - for at bidrage mere til deres eget forsvar.

I de sidste otte år under Obama har det især været Danmarks indsats i internationale missioner og Obamas fascination med de skandinaviske velfærdssamfund, som har åbnet dørene i Det Hvide Hus.

I et længere brev til Barack Obama fremhæver Lars Løkke Rasmussen indsatsen for atomnedrustning, aftalen med Iran og indsatsen for at bremse klimaforandringer, som nogle af Obamas vigtigste resultater.

- Som du ved, sætter Danmark vores stærke alliance med USA meget højt, skriver Lars Løkke Rasmussen og kommer samtidig med en personlig hilsen til Obama:

- Jeg håber, du vil modtage forsikringer om min allerhøjeste anseelse, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Tre dages festligheder i forbindelse med indsættelsen af Donald Trump blev indledt torsdag, hvor Trump ved en koncert ved Lincoln-monumentet lovede at forene det splittede USA.