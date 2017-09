Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet

Regeringsseminaret kommer, efter at regeringen i slutningen af august fremlagde sine tre store økonomiske udspil i efteråret: Skatteudspil, finanslov og en erhvervspakke.

Flere af dem blev mødt med kritik fra støttepartiet, Dansk Folkeparti, som blandt andet vender sig mod dele af skattelettelserne.

På regeringsseminaret vil regeringen dog tage fat om nogle af de problemer, som bekymrer Dansk Folkeparti allermest.

Ud over parallelsamfund i Danmark er EU, globalisering og udlændinge også på dagsordenen.

Ministrene fra de tre regeringspartier, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, skal diskutere, hvordan man kan handle for at imødegå det, man opfatter som en forståelig folkelig skepsis over for dele af EU og de internationale konventioner.

I den forbindelse skal regeringen diskutere den såkaldte rimelighedspakke. Den tog statsministeren op på Venstres sommergruppemøde i august.

Pakken skal gøre det muligt at udvise kriminelle EU-borgere, stoppe misbrug af den frie bevægelighed og urimelige træk på danske velfærdsydelser.

Det er temaer, som regeringen forventer, at Dansk Folkeparti gerne vil være med til at diskutere og vedtage lovgivning på i det kommende år. Altså en udstrakt hånd til DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Og det bliver nødvendigt, hvis regeringen skal have støttepartiet til at lægge mandater til de afgørende aftaler i efteråret.

Torsdag i sidste uge demonstrerede Thulesen Dahl med en aftale om Togfonden igen, at DF hurtigt kan række hånden ud efter Socialdemokratiet og indgå aftaler, hvis han ikke er tilfreds med regeringens kurs.

Alliancen mellem regeringens støtteparti og Socialdemokratiet ventes også at blive et selvstændigt tema på regeringsseminaret, som igen holdes langt fra Christiansborg.

Det sker for at markere, at regeringen er til for hele Danmark. Det fastslog Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse fredag om regeringsseminaret:

- Det er vigtigt, at vi hver især kommer rundt i landet og får ny viden og indspark fra danskerne. Det gælder også, når vi samles til regeringsseminar.

- Derfor holder vi regeringsseminar forskellige steder i landet, og derfor indleder vi denne gang regeringsseminaret med en fælles rundvisning på Esbjerg Havn, lød det fra statsministeren.

Det seneste regeringsseminar i begyndelsen af året blev holdt på Fyn. Regeringsseminarerne bruges normalt til at planlægge regeringens arbejde længere frem. Der er dermed ikke lagt op til fremlæggelse af færdige udspil.