Løkke giver SRSF stor del af skylden for problemer i Skat

Det erkendte statsministeren allerede tirsdag, da det stod klart, at et politisk flertal vil have en undersøgelseskommission til at kulegrave skattevæsnets problemer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bærer, som fadder til kommunalreformen og senere finansminister i slutningen af 00'erne, et medansvar for skandalerne i Skat.

Men i et interview med Radio24syv lader Løkke forstå, at en stor del af ansvaret ligger hos de fire skatteministre, der bestred posten, mens Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister.

- Det var deres regering (SRSF-regeringen, red.), der sagde, at vi skulle gå fra 30 skattecentre til 20 skattecentre. Det er dem, der har der fyret medarbejdere i Skat, siger Løkke til Radio24syv.

- Det er en SF-minister, der trykkede på knappen og startede det her digitaliserede indkrævningssystem, som så ikke kom til at virke.

- Nu fører partierne sig frem på, at der skal laves flere skattecentre, og at der skal ansættes flere medarbejdere i Skat. Der er lidt ansvarsforflygtigelse over det her, siger Løkke til Radio24syv.

- Deres regering udlevede selvfølgelig nogle beslutninger, der blev søsat, mens vi var i regering, erkender statsministeren.

- Men hvad vidste de, da de trykkede på knappen, der startede EFI? Skulle de have trykket på knappen, eller skulle de have ventet og sagt, "tiden er ikke moden. Vi venter lidt."

- Det er det, vi kan få belyst med en kommission, siger Lars Løkke Rasmussen til Radio24syv.

Holger K. Nielsen (SF), der var skatteminister 2012-2013 ønsker ifølge Radio24syv ikke at svare på statsministerens kritik.

Og den er også helt forfejlet, mener SF's skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen, der synes, at Løkke "virker desperat" og at han ikke er "meget statsmand".

- Vi har sagt klokkeklart, at det var en fejl ikke at stoppe Løkkes planer, da vi kom i regering. Derfor skal alt også frem, og det er vi klar til, siger Lisbeth Bech Poulsen til Radio24syv.

Et forslag fra S og DF, der vil pålægge regeringen at indkalde til forhandlinger om at tilføre flere ressourcer og årsværk til Skats indsatsområder, behandles i Folketinget fredag.