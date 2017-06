Løkke gik op mod Trump på Nato-topmøde

Med ordene "Donald, Donald, Donald ..." valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i maj at markere sig i direkte vendinger mod USA's præsident Donald Trumps måde at kræve højere europæiske forsvarsbudgetter på.

Det skriver Politiken søndag.

Bemærkningen faldt ifølge Politikens oplysninger under en lukket arbejdsmiddag for stats- og regeringschefer ved Nato-topmødet i maj.

Ifølge flere diplomatiske kilder flirtede Trump med tanken om, at han på grund af det europæiske efterslæb med at nå op på to procent af bnp på forsvarsområdet anser det for rimeligt at forhøje tallet til tre procent.

Selv om idéen blev fremsat under den officielle middag, er den langtfra blevet opfattet som et officielt amerikansk synspunkt.

Snarere som led i en tankestrøm uden for manuskript fra Trump, om at europæerne skal bruge mere og amerikanerne mindre.

Statsministeren gik i rette med Trumps mange bebrejdelser mod de europæiske Nato-partnere for at svigte de amerikanske skatteydere.

Løkke fastslog, at alle er enige om at arbejde hen imod en mere fair byrdefordeling. Men han advarede samtidig Trump mod at bruge de amerikanske skatteydere som argument i en offentlig europæisk sammenhæng.

Ifølge Politikens oplysninger var Løkke blandt de få, der markerede sig over for Trump.

Professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet vurderer, at for mange krav fra Trump kan virke omvendt:

- Hvis USA presser for hårdt, kan der komme en modreaktion fra vælgerne. Især når presset kommer fra en præsident, der ikke er populær i Europa, siger Mikkel Vedby Rasmussen til Politiken.

Med henvisning til en artikel i magasinet Foreign Policy, der på baggrund af flere kilder har nævnt Trumps treprocents markering, blev spørgsmålet i denne uge vendt i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.

På mødet nævnte Løkke ifølge Politikens oplysninger, at han ikke kunne genkalde sig bemærkningen om de tre procent og slog fast, at der ikke er ændret ved to procentsmålsætningen. Han tilføjede, at der desuden blev sagt så meget andet.

Efter topmødet sagde Løkke til Trump, at budskabet var gået ind, og at der er brug for arbejdsro i Europa.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra statsministeren.