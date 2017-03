Løkke forventer at hans ministre inddrager DF

Hvis regeringen vil have et godt samarbejde, må den holde op med at fremstille DF som et bagstræberisk parti og begynde at inddrage det i udspil, før de kan læses i avisen, lød det i weekenden fra DF-toppen.

Adspurgt om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) anerkender kritikken fra sit støtteparti - og om han vil følge op på det i regeringen, svarer han i et skriftligt svar til Ritzau:

- Dansk Folkeparti har altid været parat til at tage et medansvar for nødvendige beslutninger, mens eksempelvis Socialdemokratiet alt for ofte er veget bort fra ansvaret og har set passivt til.

- Jeg har en hyppig og tillidsfuld dialog med Dansk Folkepartis leder. Og jeg forventer, at mine ministre følger mit eksempel og løbende inddrager og orienterer det parlamentariske grundlag.

Udtalelsen falder, efter DF-næstformand Søren Espersen i weekenden udtalte til Ritzau:

- Hvis man vil have et godt regeringsforløb, er det helt nødvendigt at være rigtig, rigtig god ved sit støtteparti. Så er man også sikker på loyalitet.

- Regeringen skildrer os som nogen, der bare vil køre rundt i hestedroscher dagen lang. Man udstiller os som et meget, meget bagstræberisk parti. Det er ikke fair.

Søren Espersen henviste til LA-leder Anders Samuelsens kommentar om, at DF bremser udviklingen ved at modsætte sig kørselstjenesten Uber.

Og Venstres næstformand, Kristian Jensen, løftede ikke stemningen, da han i et interview med Berlingske i sidste uge talte imod grænsekontrol og for retten til at gå med tørklæde.

- Det er uforståeligt, at man vil sparke til det parti, der holder en i regering, sagde Søren Espersen.

En gennemgående pointe i analyserne op til regeringens dag nummer 100 har da også lydt, at det dårlige forhold til DF og støttepartiets alliance med Socialdemokratiet gør regeringen så godt som handlingslammet.

Også De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, har mandag påpeget nødvendigheden af at "tilgodese DF i særlig grad" og involvere partiets ordførere bedre:

- Man skal tage dem med i processen, give dem indflydelse og indsigt i nogle af de regeringsprocesser, der er i gang, før det når offentlighedens søgelys.