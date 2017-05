Løkke forsvarer Støjberg: Jeg kender godt ministerstorme

Her benytter samtlige oppositionspartier sent onsdag aften anden runde af debatten til at stille Lars Løkke en lang række spørgsmål om Inger Støjbergs lovbrud.

- Jeg har været længe nok i dette hus - siden 1994 - til at kende alle de der mekanismer, hvormed man bygger sådan nogle ministerstorme op, siger Løkke.

- Alle de spørgsmål, der bliver stillet her, de forekommer jo uskyldige og principielle.

- Men jeg kender de mekanismer til fulde. Og jeg medvirker ikke til det. Tingene skal foregå rigtigt. Jeg har tillid til alle mine ministre, også udlændinge- og integrationsministeren. Det siger sig selv.

Støjberg er kommet i uvejr, efter at Politiken har afdækket, at hun trods advarsler fra embedsmænd fremsatte instruksen om at adskille de yngre ægtepar - "barnebrude", som hun kalder dem.

Instruksen var ulovlig, fordi alle har ret til en konkret og individuel vurdering.

Statsministeren omtaler Politikens dækning af sagen som "spekulative artikler" og henviser til, at Støjberg torsdag møder op i samråd i sagen.

- Jeg både håber og tror, at man i kølvandet på det vil kunne konkludere det, jeg konkluderer her til aften: At der ikke er grund til andet end at have fuld tillid og tiltro til udlændinge- og integrationsministeren.

Op til samrådet har en række oppositionspolitikere krævet indsigt i en central mail. Den indeholder ifølge Politikens oplysninger ministeriets "retlige overvejelser" i sagen.

Mailen "var ment som en advarsel om ikke at bryde loven", skrev avisen. Men ministeriet afviser at udlevere mailen med henvisning til, at der er tale om en intern mail.

Under afslutningsdebatten giver en tydeligt mere og mere irriteret Løkke variationer over samme svar til de mange forskellige spørgsmål om sagen:

- Jeg kan sagtens forstå det interessante i at stille alle disse hvis- og hvis-spørgsmål. Men jeg har en klar forventning om, at jeg aldrig kommer ud i en situation, hvor jeg skal forholde mig til disse hvis'er.

Indtil videre vakler ministertaburetten ikke under Støjberg, da både regeringspartnerne samt støttepartiet Dansk Folkeparti har udtalt fuld tillid til hende.