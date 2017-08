Løkke før besøg hos kampfly: Truslen fra Rusland er reel

Nu tager de danske F-16 fly snart afsted for på ny at udføre "Air Policing" over Baltikum.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøger fredag Fighter Wing Skrydstrup.

Her skal han blandt andet få indblik i missionen i Baltikum, overvære træningsøvelser på terrænet og høre om forventningerne til de nye F-35-kampfly.

- Truslen fra øst er reel og tiltagende. Over for Rusland skal vi udvise en stålfast vilje.

- Derfor tager Danmark et stort ansvar for at sikre Nato-alliancens medlemmer mod truslen fra blandt andet Rusland, har Lars Løkke Rasmussen udtalt før besøget.

Statsministeren lægger vægt på, at den danske indsats skal signalere, at Nato-landene "har hinandens ryg".

Og det er nødvendigt i en situation, hvor Rusland har skabt stor utryghed i de tidligere Sovjet-lande med annekteringen af Krim-halvøen, som hørte under Ukraine.

Statsministeren er med sine udtalelser indirekte gået i rette med Danmarks ambassadør i Rusland, Thomas Winkler.

I en kronik i Berlingske argumenterer ambassadøren i denne uge for, at der intet belæg er for, at Rusland vil anvende militær magt i eksempelvis Baltikum.

- Rusland, herunder præsident Vladimir Putin, er ikke mindre logisk end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende sine militære kapaciteter, bare fordi de er der, skrev Thomas Winkler i Berlingske.

Danmark sender i alt fire F-16-kampfly og 60 mand til opgaven. Samtidig udsendes der ved årsskiftet cirka 200 soldater til Estland som led i Natos fremskudte tilstedeværelse.

Efter besøget ved Fighter Wing Skrydstrup indvier Løkke fredag Resilience House i Vejle. Huset skal bruges til demonstration af byløsninger inden for energi, klima, vand og data.