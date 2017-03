Løkke er rystet over genudsendelse af uroligheder på Nørrebro

Ni personer blev anholdt under demonstrationerne på Nørrebro, hvor to politifolk kom lettere til skade.

- Det synes jeg på ingen måder godt om. Jeg var faktisk lidt rystet over det og tænkte, at det var en genudsendelse af et Danmark, som jeg slet ikke kender, siger statsministeren.

- Vi husker alting, intet er glemt, men for så vidt tilgivet, for vi er kommet videre. Nogen af de autonome har jo også fundet vej ind på vigtige positioner i samfundet. Jeg tror måske, at vi har nogle rundt omkring i huset her, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han henviser til ungdomshusets slagord "intet glemt, intet tilgivet", som også gik igen på bannere og i kampråb onsdag aften.

- Det er der kun grund til at tage stærkt afstand fra og så i øvrigt rose politiet for at håndtere denne her opgave, hvor det ikke eskalerede unødigt. Man har en fornemmelse, at der var nogen, der kun ville balladen, siger Lars Løkke.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er klar til at genoverveje kommunens økonomiske støtte til ungdomshuset på Dortheavej, hvis der viser sig at være en kobling til ulovlighederne.

Det støtter statsministeren.

- Det er et anliggende for Københavns Kommune. Jeg synes grundlæggende ikke, det er en god idé, at man støtter antidemokratiske kræfter.

- I min verden er der ingen forskel på en gal imam og en venstreradikal autonom, som grundlæggende slet ikke respekterer vores demokrati. Men jeg er ikke bekendt med, hvem der præcis bruger ungdomshuset, siger han.