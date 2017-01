Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) beder de øvrige partiledere om at bruge deres kontakter i Europa-Parlamentet til at sikre, at Danmark når at få en Europol-aftale i hus inden 1. maj. Arkivfoto.

Løkke beder partier om hjælp til at nå Europol-deadline

Fristen for at nå en Europol-aftale er ved at rinde ud, og derfor beder statsministeren partilederne om hjælp.

Dermed er Danmark under "et betydeligt tidspres", fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et brev til de øvrige partiledere.

Heri beder han dem om at tage kontakt til deres partifæller i Europa-Parlamentet for at sætte turbo på processen.

- Regeringen bistår selvsagt gerne i videst muligt omfang partierne i den forbindelse, skriver Løkke i brevet, hvor han kvitterer for, at partilederne på et møde 12. december tilbød at tage kontakt til europæiske partifæller.

- Regeringen vil desuden værdsætte at blive informeret om de tilbagemeldinger, som partierne måtte få fra deres kontakter, så vi kan sikre en målrettet indsats over for Europa-Parlamentet i den kommende tid.

Statsministerens store fokus på Europa-Parlamentet skyldes, at parlamentet skal gennemføre de nødvendige høringsprocedurer hurtigere end normalt.

Og det falder sammen med, at parlamentet i januar er optaget af at vælge en ny formand.

Den nuværende formand, Martin Schulz, udtalte i december, at det kan trække processen for den danske aftale ud, at parlamentet befinder sig mellem to formandskaber.

Det medfører interne rotationer i de forskellige politiske grupper og skaber politiske splittelser i parlamentet.

Statsministeren understreger i brevet, at regeringen også selv "vil gøre en særlig indsats i forhold til Europa-Parlamentet" i den kommende tid.

Både udenrigsministeren og justitsministeren skal mødes med en række centrale aktører i parlamentet.

Lars Løkke Rasmussen planlægger selv at mødes med den nye formand for Europa-Parlamentet og "en række af de centrale gruppeformænd" under parlamentets samling i februar.

- I den forbindelse vil jeg invitere dig og de øvrige partiledere til et møde i Statsministeriet for at orientere om status og udveksle synspunkter, skriver Løkke i brevet til partilederne.