Løkke advarer Folkemødet: Pas på med at presse citronen

Og tilbuddet bliver overvejet, fordi det er dyrt at være til Folkemødet. Især, hvis man også skal have et område, hvor man kan holde arrangementer.

Lej et hus i Allinge Centrum med have til arrangementer. Pris for fire dage under Folkemødet: 80.000 kroner.

I et interview med Bornholms Tidende siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag, at han har fulgt debatten om, at prisen på sommerhuse og mad og drikke bliver skruet op år efter år. Og at nogle organisationer og kommuner er begyndt at brokke sig.

I den forbindelse kommer han med en appel til Bornholm og til Folkemødet:

- Lad være med at presse citronen. Man må tænke sig om, og jeg er klar over, at det en udfordring at bevare begge ben på jorden, siger Lars Løkke Rasmussen til Bornholms Tidende.

- Mit klare synspunkt er, at Folkemødet hører til på Bornholm, men det skal fungere, og Folkemødet skal fremstå konkurrencedygtigt. Forstået på den måde, at man ikke skal så det frø, at Folkemødet kunne være andre steder end på Bornholm. At vi skal i gang med en turnusordning.

- For Folkemødet er jo en bornholmsk begivenhed. Det er fint, at Folkemødet er her. Det handler også om identitet og genkendelighed. Roskilde Festival ville jo heller ikke være den samme, hvis man placerede den et andet sted, siger Lars Løkke Rasmussen til Bornholms Tidende.

Ligesom idémanden bag Folkemødet, Bertel Haarder, lægger statsministeren vægt på, at der er en særlig ro over at det foregår på en ø langt fra mange af deltagernes hverdag:

- Det fine ved at holde mødet på Bornholm er jo, at man for en stund kan vende hverdagen ryggen. Der falder en ro over folk, når man kommer her til.

- Og så er Folkemødet jo nu endelig blevet for folket. Det er ikke så elitært som i de første år, hvor det kun var folk fra København K, der var til folkemøde. Nu møder jeg danskere af alle slags. Folkemødet er blevet en bred, dansk begivenhed, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.

Antallet af arrangementer på Folkemødet er vokset eksplosivt fra omkring 200 i det første år i 2011 til nu mere end 3100 arrangementer på fire dage.