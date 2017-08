Løkke: Venstres burkadebat er sat i bevægelse

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, er tilhænger af et forbud mod de muslimske klædedragter burka og niqab, og han ønsker at få opbakning fra Venstres folketingsgruppe.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ønsker fredag ikke at udtale sig for eller imod et burkaforbud i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Aalborg.

Men så langt er Venstre ikke kommet endnu med diskussionen, oplyser Løkke.

De øvrige regeringspartier har allerede meldt klart ud: De Konservative er for, Liberal Alliance er imod.

- De Konservative har meldt ud, at de støtter et forbud. Liberal Alliance har meldt lige så klart ud med det modsatte. Juryen er ude i Venstre. Jeg tror ikke, vi drager nogen endelig konklusion i dag.

- Men det vil regeringen gøre i løbet af efteråret. Der er stillet et forslag, og inden det førstebehandles, vil regeringen tage stilling. Det er en sag, der er i bevægelse, siger Løkke.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, tilføjer dog:

- Burkaer og niqab hører hjemme i stenalderen, ikke på stenbroen. Men vi kan ikke lave et religiøst betinget forbud mod at gå med bestemte klædedragter.

Emnet har dog fået en ny dimension, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har blåstemplet, at den belgiske stat må lovgive imod, at folk har beklædning på, der dækker ansigtet.

- Vi kommer til at diskutere den kendelse, fordi den åbner for nogle perspektiver, siger Ellemann-Jensen.

Liberal Alliance er inderligt imod, fastslog udlændingeordfører Laura Lindahl tidligere fredag.

- Vi tror ikke på, at det vil hjælpe de kvinder. For mig at se er det et symbolpolitisk forslag, der ikke vil hjælpe noget i den virkelige verden, sagde hun.

Dansk Folkeparti har tænkt sig at fremsætte forslag om et forbud efter afgørelsen fra menneskeretsdomstolen.