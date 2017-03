Løkke: Senere pension skal ikke sænke skat

Det er løgn, når nogen påstår, at trekløverregeringen vil piske danskerne senere på pension for at skaffe penge til at sænke topskatten.

- Det hviler på en løgnagtig påstand om, at vi har lavet et kryds, hvor vi vil piske folk til at blive på arbejdsmarkedet, indtil de segner, for at give topskattelettelser. Det passer simpelthen ikke, siger Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, har afvist at sende nogle af danskerne senere på pension. Deres løfte kom med 3F's formand, Per Christensen, i Fagbladet 3F.

- Når vi lever markant længere end forudsat i velfærdsaftalen fra 2006, så er der en udfordring, påpeger Lars Løkke Rasmussen.

Pengene fra senere pension går ikke til skat. De skal sikre, at statskassen ikke går i rødt i mange år, når langt færre unge skatteydere skal finansiere pension og sundhed til langt flere folkepensionister, forklarer statsministeren.

- Det skal bruges til at fylde det hul op i dansk økonomi, som der vil være om 10-20 år. Det kaldes også hængekøjen. Det er et forsøg på at træffe nogle langsigtede, ansvarlige beslutninger, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han vil ikke sende en stor, ubetalt regning til de yngre generationer. Hullet forsvinder ikke, blot man ser den anden vej. Derfor foreslår regeringen inden sommerferien at sende danskere senere på pension, siger statsministeren.

- Regeringen vil ikke bruge pengene på en justeret tilbagetrækning på skattelettelser. Ikke en bøjet 50-øre fra senere pension vil gå til lavere skat, siger Lars Løkke Rasmussen.