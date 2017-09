Løkke: Nogle bydele er rene parallelsamfund

- Rundt omkring i landet er der slået huller i danmarkskortet. Vi har nogle bysamfund som er rene parallelsamfund. Det har vi svigtet på historisk, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren slår fast, at regeringen arbejder benhårdt på at slippe af med udlændinge, der ikke skal være i Danmark.

Han henviser til, at udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og udlændingeminister Inger Støjberg (V) for nylig blev enige med Nigeria om en hensigtserklæring, der skal bane vej for, at nigerianere uden opholdstilladelse kan sendes hjem.

Og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) arbejder på at få sendt kriminelle rumænere tilbage til Rumænien.

- Men vi er også nødt til at acceptere, at vi har folk i Danmark, som har dansk pas og er her i tredje generation, som ikke rigtig vil vore samfund. Der kan man ikke bare rive passet i stykker, siger Løkke.