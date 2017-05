Løkke: Myte at Finansministeriet har magt over andre

- Ofte vil det jo være sådan, at politikken på andre ministres områder rækker ind over politikken på finansministerens område, fordi der er en økonomisk implikation.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder det en "myte", at Finansministeriet skulle have en særlig indflydelse over andre ministeriers ansvarsområder.

- Derfor vil finansministeren typisk være involveret i den koordinering, forklarer Løkke under en debat i folketingssalen tirsdag aften.

Her skal han svare på, om han finder det "hensigtsmæssigt, at Finansministeriet har så stor indflydelse, som det har, på samtlige politiske ressortområder".

Men Løkke mener altså, at selve præmissen for spørgsmålet er forkert. Regeringer bestræber sig på at koordinere arbejdet i de forskellige ministerier. Men det er ikke det samme, som at nogle bestemmer over andre.

- Ja, Finansministeriet er centralt i min regering. Det har været det i mine tidligere regeringer. Det er en af grundene til, at det går godt i Danmark, siger Løkke.

SF's Lisbeth Bech Poulsen, der har taget initiativ til debatten, mener, at Finansministeriets magt har været stigende de seneste 20 år. Og at det er et problem.

- Finansministeriet har fået stadig større magt, også på områder, der ikke koster nye penge. Og hvor der kunne være en højere grad af faglighed i fagministeriet, siger hun.

Debatten er opstået, efter at blandt andet en tidligere departementschef har udtalt sig om Finansministeriets indflydelse. Det skete i et interview med radioprogrammet Slotsholmen på DR's P1 i januar.

Her sagde forhenværende departementschef i Socialministeriet Jesper Zwisler blandt andet:

- Det har været dybt problematisk, at en fuldmægtig eller specialkonsulent fra Finansministeriet i realiteten har siddet og defineret, hvad der var god socialfaglig indsats eller god integrationsindsats ovre hos os.

Det er blandt andet hans udtalelser, Lisbeth Bech Poulsen refererer til under debatten i folketingssalen.

- Jeg tror også, at de fleste politikere har oplevet at være til forhandlinger. Så sidder der ovre i hjørnet en nydelig ung dame eller mand, yngste fuldmægtig, som er udsendt fra Finansministeriet.

- Personen har en funktion, og det er en form for social kontrol, nemlig at sikre, at ministeren ikke kommer til at love for meget, siger Lisbeth Bech Poulsen.

- Det har udviklet sig til en detailstyring af både ministeren og forhandlingerne.

Også de tidligere ministre Bertel Haarder (V) og Martin Lidegaard (R) har påpeget Finansministeriets magt.

- Hvis man har forladt regeringen, og føler, at man ikke har nok gennemslag, ja, så er det jo det, man føler, konstaterer Løkke, da debatten er ved at være til ende.

- Det er ikke det billede, jeg selv har efter at have været fagminister i syv år og finansminister i et par år.

- At skolepolitik og klimapolitik skulle være noget, der bliver udformet af yngstefuldmægtig ovre i Finansministeriet, er et billede, jeg ikke kan genkende, siger statsministeren.