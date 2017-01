Løkke: Henning Christophersen var en ener hele sit liv

Her fremhævede statsministeren Henning Christophersens store betydning for både Venstre, Danmark og Europa.

- Han var med til at omdanne Venstre fra et parti, som måske mest kiggede ned i jorden, til et parti med flyvehøjde, indblik og internationalt udsyn.

- Som en af de første - hvis ikke den første - formulerede Henning nogle af de principper, som den offentlige sektor er baseret på i dag. Frit valg og effektiv styring.

- Da han i 1980'erne overtog posten som finansminister, balancerede Danmark på afgrundens rand. Hennings indsigt, løsninger og mod gav os igen sikker grund under fødderne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Især beslutningen om at indføre den fastkurspolitik, som Henning Christophersen stod fadder til, har styrket dansk økonomi afgørende.

- Så da han i 1984 drog til Bruxelles som dansk kommissær, var vi mange, som savnede ham herhjemme.

- Til gengæld blev han den mest indflydelsesrige politiske skikkelse, Danmark til dato har haft i det europæiske samarbejde, siger Løkke.

Han husker tydeligt, da Henning Christophersen drog afsted. I den forbindelse blev der holdt et farvelarrangement i Nordsjælland, hvor Henning var valgt til Folketinget.

- Ved den lejlighed skulle formanden for VU i Frederiksborg Amt holde en tale.

- Jeg husker, at han var rystende nervøs. Det var tydeligt, at det var formandens første større tale. Og så for et stort politisk forbillede og et ikon.

- Men jeg fik stammet mig igennem talen - og vist også sagt pænt velkommen til Hennings unge afløser i Folketinget, Thor Pedersen. Og så drog Henning afsted.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen spildte Henning Christophersen ikke tiden i Bruxelles, men brugte sin indflydelse til at skabe visionære og betydningsfulde løsninger for Europa som det Indre Marked.

- Det var ikke lige populært alle steder. Men det var det rigtige at gøre. Og sådan var Henning. Han tænkte mere på næste generation end næste valg.

- Og måske derfor blev han aldrig opfattet som rigtig folkelig. Men det er også vigtigere at være folkets mand end populær folkelig. Og det var han. For han satte sagen før sig selv. Han fandt flere løsninger, hvor andre gik i stå, siger Lars Løkke Rasmussen.

Henning Christophersen døde 31. december, 77 år gammel. Han blev begravet fra Holmens Kirke i København.