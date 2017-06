Løkke: Hele det politiske spektrum respekterede Niels Helveg

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at den tidligere leder for De Radikale natten til lørdag gik bort. Niels Helveg Petersen blev 78 år.

- Danmark har med Niels Helveg Petersens død mistet en politiker og personlighed, som alle havde den dybeste respekt for på tværs af holdninger og partiskel, siger Løkke i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Niels Helveg Petersen var en mand, der i den grad kunne sit stof og tog sit hverv som folkevalgt alvorligt. Han var ikke til de hurtige overskrifter, men substans. Det gav respekt og indflydelse.

- Hvor stor, blev jeg senest mindet om i en nylig samtale med Poul Schlüter, som han satte i Statsministeriet, lyder det fra Løkke.

Niels Helveg Petersen sad både i en regering ledet af De Konservatives Poul Schlüter og efterfølgende i en regering ledet af socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen.

- Jeg vil altid huske Niels Helveg Petersen for hans store indsigt i og indsats for det land, vi alle holder af.

- På det personlige plan vil jeg aldrig glemme, hvordan Niels og Kirsten (hans kone, red.) i nogle uger uden forbehold åbnede deres hjem for en ung ungarer, da jeg i starten af 90'erne arrangerede et demokratiprojekt for 25 unge ungarer.

- He walked the talk. Jeg sender mine varme tanker til familien, der har mistet et kærligt, humoristisk og tænksomt menneske, siger Løkke.

Niels Helveg Petersen var udenrigsminister fra 1993 til 2000. Han oplyste tidligere på året, at han havde fået konstateret kræft.

- Jeg fik konstateret, at jeg havde en kræftsvulst på spiserøret og har været under intensiv behandling.

- Den er nu slut, og efter påske gør vi status og ser, hvordan det er gået med behandlingen. Prognosen er vældig god, sagde Niels Helveg Petersen i marts til BT.