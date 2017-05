Løkke: Flygtningepenge skal mindske presset på Europa

Det er meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under åbningstalen ved Folketingets afslutningsdebat onsdag.

- Når vi lykkes med at bremse tilstrømningen, så har vi flere penge til indsatsen i nærområderne, hvor pengene rækker meget, meget længere, siger han.

Regeringen meddelte onsdag, at den vil flytte 1,8 milliarder kroner fra asylområdet til udviklingsbistanden.

Det er muligt, fordi forventningen til årets antal af asylansøgere er mindsket fra 10.000 til 5000.

Og det store beløb kan gøre betydelig nytte i nærområderne, siger Løkke.

- Det er penge, som skal mindske flygtninge- og migrationspresset på Europa, siger han.

- Blandt andet ved at skabe flere arbejdspladser i Mellemøsten og Afrika - særligt for de unge, få flere børn i nærområderne i skole og give flere kvinder og piger bedre adgang til prævention og familieplanlægning.

Næste skridt bliver ifølge Lars Løkke Rasmussen at arbejde med reglerne for familiesammenføring.

Statsministeren siger også, at regeringen vil oprette en særlig pulje, der skal give Danmark bedre muligheder for at sende afviste asylansøgere ud af landet.

Samtidig understreger han, at regeringen fortsat vil arbejde i EU for at bremse tilstrømningen endnu mere.

- Hvis vi skal problemet til livs, skal vi også lukke dørene til Europa, siger han.

- Vi skal ødelægge menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel, øge kontrollen med EU's ydre grænser og styrke samarbejdet om hjemsendelse med de lande, som de afviste asylansøgere kommer fra.

Ifølge minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) vil regeringen målrette de 1,8 milliarder kroner på fire indsatsområder: Syriens nærområder, tørken på Afrikas Horn, bekæmpelse af grundlæggende årsager til migration og udsatte kvinder.