Løkke: EU-borgere skal have indekseret børnechecken

Han efterlyser på Folkemødet nogle klarere svar fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, efter de to partier fredag gik sammen om at kræve forhandlinger og et udspil fra regeringen.

Hvis I for alvor ønsker at ændre på arbejdskraftens frie bevægelighed, så kom med nogle konkrete forslag.

- Hvis man har konkrete forslag, så er man meget velkommen med dem, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at regeringen allerede er kommet med bud på, hvad der kan gøres for at dæmme op for de negative effekter af arbejdskraftens frie bevægelighed.

- Regeringen har gjort en del. Det er eksempelvis en dansk opfindelse, at vi skal lave en børnecheck, der er vejet af efter, hvad købekraften er i det land, hvor børnene bor.

- Det mødte meget stor modstand i Østeuropa. Men vi lykkedes at komme igennem med det forud for den britiske folkeafstemning. Men det fald bort, fordi briterne stemte nej. Derfor er vi nødt til at gøre forsøget igen, siger Løkke.

Han siger, at regeringen også har fået EU-Kommissionen til at foreslå, at der nu skal være en karensperiode på tre måneder for dagpenge.

- Så vi har gjort en del, og mere skal gøres. Der har været et vakuum i Europa på grund af det britiske valg, det hollandske valg, det franske valg og lige om lidt det tyske valg.

- Når det falder på plads, så kommer de 27 EU-landes stats- og regeringsledere til at genbesøge diskussionen. Og der kender Danmark selvfølgelig vores besøgelsestid, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han er "glad for, at der er stærk opbakning på Christiansborg til at finde modeller, hvor man har den gode frie bevægelighed, men på den anden side ikke risikerer, at vores samfundsmodel eroderer, fordi der er for meget velfærdsturisme".

Udmeldingen fra Løkke kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl fredag foreslog, at Lars Løkke Rasmussens embedsmænd bruger sommeren på at skrive et udkast til, hvordan den frie bevægelighed kan begrænses.

Derefter bør statsministeren indkalde til politiske forhandlinger i august, så et flertal i Folketinget kan lave en slags mini europapolitisk aftale om den frie bevægelighed, mener Thulesen Dahl.

- Hvis man har nogle konkrete forslag, så er man velkommen. Min dør står altid åben, siger Lars Løkke Rasmussen.