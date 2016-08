Løkke: Derfor må vi ændre SU-systemet

Flere studerende kritiserer kraftigt regeringen for at ville omlægge SU med mere lån og mindre stipendium. Det mindskes med 800 kroner om måneden.

Løkke forklarer, at SU-ændringerne skal sikre, at mange udlændinge ikke straks forlader Danmark med en gratis uddannelse:

- I 2011 læste 33 rumænere på SU i Danmark. Sidste år var der 1313. Antallet af unge som læser på SU som vandrende arbejdskraft er syttendoblet på få år. Og der kommer stadig flere, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han støtter, at uddannelser er gratis i Danmark modsat andre lande. Men den danske SU er "markant mere attraktiv" end ordningerne i andre lande, mener statsministeren.

Staten spytter årligt 20 milliarder kroner i SU. Dermed koster SU lige så meget som alle danske uddannelsesinstitutioner, forklarer statsministeren.

- Man kan spørge, om det er en rigtig prioritering: At vi bruger lige så mange skattekroner på at forsørge vore unge, mens de læser, som på at undervise dem, siger Lars Løkke Rasmussen.

Uden for Københavns Universitet står Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd sammen med en snes unge med skilte som:

" Vi er Danmarks fremtid", "Invester i fremtiden", "SU er min Løkke", "Nedskæringer er nederen", "Lyt til elever og studerende", "Gæld, nej tak", "SU er en investering i Danmarks fremtid", "Uddannelse er sko, Lars, som enhver investering".

Inde i festsalen kritiserer flere studerende SU-omlægningen. De får hverken råd til bøger eller husleje, mener de.

Lars Løkke Rasmussen mener dog, at de studerende trods ændringerne vil have nok til at klare sig:

- Vi reducerer stipendiet en smule. Ti gengæld giver vi langt bedre lånevilkår. Det er rentefrit og en stor skattepræmie, når man er færdig med at læse. Vi vil stadig have verdens bedste SU - langt bedre end i Sverige og Norge, siger statsministeren.

Regeringen har endnu ikke flertal for sit udspil. Først fredag begynder forhandlingerne i Finansministeriet om 2025-planen og finansloven.

I midten af november håber regeringen at kunne præsentere en aftale, der har opbakning fra et flertal på Christiansborg.