Løkke: Brexit-regning er ikke gjort endeligt op

Den danske statsminister understreger dog, at de seneste ugers forlydender om, at EU vil stille med en heftig brexit-regning på hele 100 milliarder euro (cirka 750 milliarder kroner), er "ufunderede".

For statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er der ingen tvivl. Storbritanniens exit fra EU kommer til at gøre mere ondt på ø-nationen end på EU.

- Jeg har godt set forskellige tal, der figurerer i pressen. Det oplever jeg selv som værende relativt ufunderede tal.

- Der er ingen tal, der har været genstand for drøftelser, jeg har deltaget i, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udtalelserne falder på et møde i Europaudvalget onsdag, hvor Lars Løkke Rasmussen afrapporterede fra det seneste EU-topmøde.

På topmødet blev de 27 tilbageværende EU-lande enige om de overordnede retningslinjer for forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU.

I dagene omkring mødet kunne sædvanligvis velunderrettede Financial Times bringe historien om, at EU på opfordring fra medlemslande havde forsøgt at maksimere briternes regning for at træde ud:

Nu ville Bruxelles kræve hele 100 milliarder euro af Storbritannien, før landet overhovedet får lov til at forhandle om det fremtidige forhold til EU. Et krav, som omgående blev afvist af Storbritannien.

Omtrent samtidig kunne den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung bringe oplysninger fra en ellers fortrolig middag mellem EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Den akavede middag skulle ifølge avisens oplysninger være sluttet med et kontant farvel fra Jean-Claude Juncker.

- Jeg forlader Downing St. 10 gange mere skeptisk, end jeg var inden, skulle Juncker have sagt ifølge avisen.

Siden eskalerede ordstriden mellem Bruxelles og London til et punkt, hvor der på begge sider blev talt om behov for at dæmpe sig for ikke at ødelægge forhandlingerne, før de overhovedet er kommet i gang.

Mens størrelsen på regningen altså ifølge Løkke er uafklaret, står de 27 lande sammen om, at briterne skal "respektere deres økonomiske forpligtelser", siger Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokraternes Peter Hummelgaard Thomsen spurgte til, om de 27 tilbageværende EU-landes stats- og regeringschefer diskuterede det tilsyneladende iskolde forhandlingsklima på mødet. Til det siger Løkke:

- Mødet mellem Juncker og May i Downing Street har været flittigere refereret i pressen, end det blev refereret på EU-topmødet. Jeg kan ikke vide noget om validiteten i de referater, der har været i pressen.

- Nu skal jeg være diplomatisk. Men der er vel en afventende attitude i forhold til med hvilken klarhed, Storbritannien går ind i det her, siger Løkke.

Han mener, at EU-27 har klarlagt sine positioner forud for forhandlingerne, men at Storbritannien endnu mangler at gøre det samme.