Løkke: 50.000 unge står uden studenterhue og svendebrev

Den skal sikre, at de seks forberedende uddannelsestilbud til unge uden job og uddannelse samles til en uddannelse ved navn Forberedende Grunduddannelse (FGU).

- Det er en hjertesag for mig.

- 50.000 unge står i dag uden studenterbevis eller svendebrev, og de er ikke i gang med en uddannelse. Det er ikke et nyt problem. Sådan var det også for ti år siden. Så trods alle gode viljer er det ikke lykkes at ændre det.

- Man må konstatere, at der er sket et kollektivt svigt. Det er derfor, vi præsenterer vores reform, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han fastslår, at det med reformen skal være slut med, at unge falder igennem "sprækkerne" i de statslige og kommunale tilbud.

- Vi vil tage udgangspunkt i den unges behov. Ikke i mere eller mindre tilfældige grænser mellem uddannelserne.

- Vi vil give et nyt tilbud med høj kvalitet. Det er derfor, at regeringen foreslår én ny forberedende uddannelse for alle unge op til 25 år.

- Alle unge skal opnå et grundlæggende niveau i dansk og matematik, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det bliver landets 98 kommuner, som ifølge statsministeren "entydigt" får ansvaret for at hjælpe de unge.

- De skal støtte de unge, indtil de har fundet en uddannelse eller et arbejde. Sådan er det ikke i dag.

- I dag falder nogle unge ned i sprækker mellem de statslige og kommunale tilbud.

- Nu lukker vi sprækkerne. Kommunerne får ansvaret for de unge hele vejen fra daginstitutionen over de forskellige uddannelser til de er i job.

- Det skal kommunerne, fordi de er tæt på de unge. De har ansvaret for, at det lykkes. Og som jeg hører kommunerne, er de grundlæggende enige i det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han fastslår, at idéen om én indgang for borgerne grundlæggende er den samme på alle områder. Eksempelvis på sundhedsområdet har regeringen også arbejdet på at få indført princippet om én kontaktperson.

Lars Løkke Rasmussen håber, at den nye indretning af systemet vil få en mærkbar effekt i de kommende år.

- Regeringen har det mål, at alle unge skal kunne klare sig selv gennem uddannelse og arbejde, siger Lars Løkke Rasmussen.